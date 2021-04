Boxe : Francis Ngannou, un combat contre Tyson Fury ?

Francis Ngannou, patron des poids lourds de l’UFC, a confié qu’il serait partant pour affronter le boxeur Tyson Fury.

Après avoir empoché la ceinture de champion du monde des poids lourds de la prestigieuse ligue de MMA en battant Stipe Miocic, le Camerounais a révélé qu’il se verrait bien affronter le Britannique dans un combat de boxe.

«J’aimerais combattre d’autres boxeurs poids lourds comme Tyson Fury, a expliqué Francis Ngannou à TMZ Sports. Absolument, je suis ouvert à cela. Rappelez-vous, la boxe était mon rêve principal et j’ai toujours ce feu et ce rêve en moi. Et je crois qu’à un moment donné, je vais franchir cette étape.»

Difficile de savoir si cela sera possible à court terme en revanche. D’autant que Francis Ngannou aimerait d’abord revenir dans les octogones de l’UFC, dès cet été, pour défendre sa ceinture contre Derrick Lewis, avant un possible choc avec Jon Jones.

De son côté, le «Gypsy King» doit lui affronter Anthony Joshua cet été également pour la réunification des ceintures poids lourds. Ce qui serait une première depuis Lennox Lewis en 2000.

Mais en tout cas, un Francis Ngannou contre Tyson Fury serait un combat assez intéressant à suivre. Et très prometteur.

