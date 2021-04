Espagne : Diakhaby confirme qu’il a été traité de «noir de merde»

Mouctar Diakhaby est revenu mardi, dans une vidéo postée sur Twitter, sur les insultes racistes reçues dimanche en plein match du championnat d’Espagne.

Le défenseur français de Valence accuse Juan Cala, joueur de Cadix de l’avoir traité de «noir de merde». Deux jours après les faits, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qu’il s’était passé.

«Il m’a dit ‘noir de merde’, a appuyé Mouctar Diakhaby. C’est intolérable, je ne peux pas cautionner cela. Cela ne doit pas exister, encore plus dans le foot. Avec mes équipiers, nous avons décidé de rentrer aux vestiaires, ce qui a été une bonne décision. Ces mots m’ont blessé. J’espère que la Liga va agir et sanctionner le joueur. Merci à mes équipiers, à mon club et à tous ceux qui me soutiennent depuis.»

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

Dans le même temps, Cala s’est également exprimé sur le sujet en tenant une conférence de presse. «C’est faux, a-t-il nié. Je ne sais pas ce qu’il croit avoir entendu. Soit il a mal entendu, soit il invente tout. Je lui ai juste dit de me laisser tranquille, a-t-il d’abord assuré. Je n’ai pas de problème à le rencontrer pour qu’on s’explique. Il n’y a pas de racisme dans le football espagnol, on a tous cinq ou six équipiers de couleur.»

De son côté, la Liga a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’avoir les preuves des insultes proférées alors que selon L’Equipe, la version de Diakhaby serait «corroborée par les images télé et le son de la rencontre».

Comme l’affaire Neymar/Alvaro Gonzalez en septembre lors de PSG-OM, c’est de «parole contre parole» entre deux footballeurs.