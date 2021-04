Suisse : le Français Aldo Kalulu traité de «cueilleur de bananes» en plein match

Aldo Kalulu, attaquant français du FC Bâle, a été victime d’injures racistes, lundi, en plein match du championnat suisse.

«Kalulu est un cueilleur de bananes.» C’est par ces mots que le joueur de 25 ans, formé à l’Olympique lyonnais, a été visé lundi soir lors de la rencontre en son équipe et Vaduz. Une insulte captée par les micros de la chaîne de télévision suisse SRF1.

Au lendemain de l’affaire «Mouctar Diakhaby» en Espagne (lors du match Cadix-Valence), c’est donc un nouveau joueur français qui est touché par un acte de racisme sur un terrain de football.

Aldo Kalulu, d’origine congolaise, est soutenu par son club du FC Bâle qui a condamné cet acte, dont l’auteur n’a pas encore été identifié. La Ligue de football suisse a de son côté assuré qu’elle «fera tout son possible pour que la personne en question soit punie comme il se doit.»

La SFL a pris connaissance du du cas de propos racistes lors du match entre le FC Bâle et le FC Vaduz. Elle condamne ce comportement avec la plus grande véhémence et fera tout son possible pour que la personne en question soit punie comme il se doit.

