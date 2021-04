Bayern Munich-PSG : Le grand soir de Neymar ?

Neymar a deux grands rendez-vous ce mercredi. Devant la commission de discipline, après son nouveau carton rouge reçu, samedi, contre Lille (0-1), et surtout face au Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions, où il sera très attendu après avoir manqué les 8es de finale.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le numéro 10 du PSG a beaucoup à se faire pardonner. Pour son retour comme titulaire, après quelques minutes jouées à Lyon avant la trêve internationale, il a montré son plus mauvais visage. Plus que sa prestation décevante, ce sont son expulsion en fin de match pour un geste d’humeur et son attitude envers le défenseur portugais Tiago Djalo qui n’ont pas manqué de le placer une nouvelle fois sous le feu des critiques.

Alors que son cas sera examiné quelques heures avant le coup d’envoi et qu’il pourrait écoper de trois matchs de suspension, il sera forcément scruté de toute part. Et il va devoir s’afficher sous son meilleur jour et se racheter en Bavière dans un match qui s’annonce comme le rendez-vous le plus important de sa saison.

Lui qui a manqué plus de rencontres qu’il en a jouées depuis le début cet exercice 2020/2021. Neymar a en effet disputé moins de la moitié des matchs du champion de France (20 sur 43). La faute encore et toujours à des blessures récurrentes (cheville en décembre, et adducteur en février), qui l'ont notamment privé de ses retrouvailles avec le Barça en 8es de finale.

S’il a profité de la trêve pour «s’entraîner pendant deux semaines à un très bon niveau» et élever «son rythme de jeu et son niveau physique» d’après Mauricio Pochettino, c’est le moment ou jamais pour lui de prendre les choses en main à un moment charnière de la saison parisienne. Comme à l’automne dernier, pendant la phase de groupes, lorsque Paris était en mauvaise posture dans la course à la qualification.

Lors de la phase retour, Neymar avait marqué sur penalty le but de la victoire contre le RB Leipzig (1-0) avant d’inscrire un doublé décisif à Old Trafford face à Manchester United (1-3) et un triplé contre le Basaksehir Istanbul (5-1) pour éviter au PSG une élimination prématurée. Preuve que le vice-champion d’Europe peut aussi compter son artiste quand les circonstances l’exigent et dans une compétition qu’il lui tient particulièrement à cœur.

Après avoir remporté la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avec Barcelone en 2015, il rêve désormais d’en faire de même avec Paris et c’est pour cette raison qu’il a été recruté pour 222 millions d’euros à l’été 2017. Il était tout proche en août dernier à Lisbonne, mais son rêve a été brisé par le Bayern Munich (1-0), provoquant les larmes du natif de Santos. L’heure de la revanche a sonné.