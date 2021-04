Real Madrid : Zidane fait planer le doute sur un départ à la Juventus

Après la victoire du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions, Zinédine Zidane a entretenu le flou sur un possible départ en Italie en fin de saison.

La joie a laissé place au doute. Après la très belle victoire des Merengues lors du quart de finale aller de Ligue des champions mardi soir (3-1), les journaux espagnols se sont concentrés sur une phrase après la rencontre. Au micro de Sky Italia et de son ancien coéquipier Alessandro Del Piero, Zinédine Zidane s’est en effet confié.

«Est-ce que c’est l’Italie ou Del Piero qui me manquent le plus ? Les deux. L’Italie est dans mon coeur, j’ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Un futur à la Juve ? Pour le moment, je suis ici, on verra…», a expliqué le technicien tricolore. De quoi évidemment enflammer la presse ibérique.

Il faut dire que le futur de «Zizou», dont le nom est aussi évoqué pour remplacer Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022, est très incertain. Souvent critiqué ces derniers mois, malgré la possibilité de réaliser le doublé Liga-C1, il pourrait décider de partir du Real Madrid un an avant la fin de son contrat. D’autant qu’à la Juventus, Andrea Pirlo est menacé…