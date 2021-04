Roland-Garros : le tournoi reporté d'une semaine ?

Roland-Garros encore reporté ? Le tournoi du Grand Chelem, qui avait dû être déplacé de plusieurs mois en 2020, devrait être décalé d'une semaine pour se dérouler du 30 mai au 13 juin, selon les informations de L'Equipe.

Ce report était prévisible. Et presque inévitable en raison de la situation sanitaire. Invitée, samedi dernier par France Info, Roxana Maracineanu avait expliqué être «en discussion avec les organisateurs de Roland-Garros, pour voir s’il faut le changer de date». En effet, la France est actuellement soumise à de nombreuses restrictions afin d'endiguer au maximum l'épidémie de coronavirus.

Or, «bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaye, y compris sur la pratique professionnelle du sport, de limiter les chances de cluster, de propagation du virus», avait expliqué la ministre déléguée. C'est ainsi que la célèbre course cycliste Paris-Roubaix, initialement prévue le 11 avril, a été reportée en octobre.

Les Internationaux de France de Roland-Garros, initialement programmés du 23 mai au 6 juin prochains, devraient donc subir le même sort, même si le report n'est seulement que d'une semaine. En 2020, Roland-Garros avait été décalé en automne, du 27 septembre au 11 octobre. Pour limiter au maximum le propagation du virus, le double mixte avait été annulé, ainsi que le tournoi des légendes. Une jauge de 1.000 personnes maximum avait également été mise en place.

Outre l'avenir de Roland-Garros, Roxana Maracineanu avait évoqué le retour du public dans les stades. La ministre a annoncé que des expérimentations auraient lieu «avant le mois de mai». Depuis octobre dernier, voire depuis un an pour certaines enceintes, les rencontres sportives ne peuvent plus accueillir de public.