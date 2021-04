Masters d'Augusta 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Masters d’Augusta est à suivre du jeudi 8 au dimanche 11 avril sur les antennes de Canal+. Voici le programme TV complet.

Les meilleurs golfeurs du monde ont rendez-vous sur le mythique tracé de l’Augusta National, avec le rêve d’obtenir la prestigieuse et tant convoitée veste verte. Dustin Johnson vainqueur du tournoi l’année dernière, n°1 mondial sera favori de cette 85e édition.

Pour ce grand rendez-vous, un dispositif spécial a été mis en place par Canal+. Le tournoi est à suivre du jeudi 8 au dimanche 11 avril sur les différentes chaines du groupe : Canal+ et Canal+Sport proposeront les principales sessions, et Golf+ l’intégralité. Aux commentaires Adrien Toubiana, Thomas Levet, Thierry David et Jean Van de Velde.

Jeudi 8 avril

17h : MASTERS D’AUGUSTA – AMEN CORNER : 1er TOUR en direct sur GOLF+

21h : MASTERS D’AUGUSTA – 1er TOUR en direct sur GOLF+

Vendredi 9 avril

0h : MASTERS D’AUGUSTA – 1er TOUR en direct sur CANAL+SPORT

17h : MASTERS D’AUGUSTA – AMEN CORNER : 2e TOUR en direct sur GOLF+

21h : MASTERS D’AUGUSTA – 2ème TOUR en direct sur GOLF+

23h55 : MASTERS D’AUGUSTA – 2ème TOUR en direct sur CANAL+SPORT

Samedi 10 avril

18h : MASTERS D’AUGUSTA – AMEN CORNER : 3e TOUR en direct sur GOLF+

21h : MASTERS D’AUGUSTA – 3ème TOUR en direct sur GOLF+ et CANAL+SPORT

Dimanche 11 avril

18h : MASTERS D’AUGUSTA – AMEN CORNER : 4e TOUR en direct sur GOLF+

20h : MASTERS D’AUGUSTA – 4e TOUR en direct sur GOLF+ et CANAL+SPORT