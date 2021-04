Masters d’Augusta : Victor Pérez, la nouvelle étoile tricolore

Lors du Masters d’Augusta, qui s’ouvre ce jeudi, le golfeur tricolore Victor Perez sera la seule chance française. Portrait.

29e joueur mondial, le Tarbais, qui connaît bien les Etats-Unis pour avoir passé quatre ans à l'Université du Nouveau-Mexique (2011 à 2015), sera le Bleu à suivre lors des quatre jours du grand tournoi de golf de la planète. En forme après avoir terminé dans le dernier carré du Championnat du monde de match-play à Austin, Victor Pérez arrivera dans l’état de Géorgie en pleine forme.

Agé de 28 ans, le Français, fils d'un joueur et entraîneur de rugby, enchaîne en effet depuis six mois des performances qui lui ont permis de se retrouver dans le top 30 mondial. Deuxième du BMW PGA à Wentworth, septième à Dubaï, et neuvième du Players Championship, Victor Perez est désormais 29e mondial.

En plus de son talent, il s’est aussi entouré des meilleurs pour réaliser de très belles performances. Au caddie, JP Fitzgerald, qui a côtoyé les plus grands comme Rory McIlroy, son coach technique est Mike Magher. Ce dernier l’a pris sous son aile dès l’adolescence lorsqu’il était au golf Biarritz-Le Phare. Pour le petit jeu, son coach est Pete Cowen. Pour le putting, Phil Keyon. Son préparateur physique est Ben Shear, pour le mental, Deborah Graham. Enfin, Jérémy Da Silva est son kiné et Dominic Griffiths son club-maker.

Une équipe qui lui a permis de gravir les échelons un à un. Et qui pourrait même lui permettre d’être sélectionné pour la Ryder Cup. Il serait le quatrième Français à la disputer après Jean Van De Velde (1999), Thomas Levet (2004) et Dubuisson en 2014. Mais avant d'y penser, Victor Perez doit penser à Augusta.