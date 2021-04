PSG : Kylian Mbappé aurait pris sa décision et annoncé au club son intention de ne pas prolonger

Kylian Mbappé a tranché. En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, l’attaquant tricolore ne souhaiterait pas prolonger avec le club de la capitale et envisagerait de rejoindre le Real Madrid dès cet été, selon les informations de Cuatro et de la Cadena Ser.

Le prodige de Bondy ne cesse de cristalliser l’attention. Pour ses performances, avec son doublé retentissant inscrit, mercredi, sur la pelouse du Bayern Munich en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-3), un mois et demi après son triplé au Camp Nou. Mais aussi pour son avenir pour le moins incertain, entre rester au PSG et tenter un nouveau défi.

Mais alors que la direction parisienne lui a fait parvenir plusieurs offres de prolongation pour un projet sur le long terme, Kylian Mbappé n’a pas donné suite à ces propositions. Et pour cause, après s’être laissé le temps de la réflexion, il aurait décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière et informé ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas, avec l’intention de signer au Real.

Un club qui le fait rêver depuis sa plus tendre enfance. De son côté, le champion d’Espagne n’a jamais caché son envie d’enrôler le champion du monde tricolore. Maintenant il revient au PSG de décider s’il laisse partir son joueur au mercato d’été pour récupérer une indemnité de transfert comprise entre 120 et 150 millions, ou s’il force Mbappé à honorer son contrat avant de le laisser partir gratuitement l’année prochaine.

Au regard de la situation économique, provoquée par la crise sanitaire, le vice-champion d’Europe ne devrait pas avoir d’autres choix que de céder son attaquant à contrecœur. Et si le prix réclamé est conséquent, le Real Madrid disposerait des fonds pour s’attacher ses services et attendrait que sa décision soit officielle pour passer à l’action.

Encore interrogé sur les prolongations de Neymar et Mbappé à l’issue de la victoire en Allemagne, Leonardo avait une nouvelle fois botté en touche. Ce qui ne laisse présager rien de bon. Au moins pour l’ancien monégasque. «Nous serions heureux de parler de contrats, mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la compétition, a confié le directeur sportif brésilien à Sky Italia. Maintenant, nous devons voir les choses et nous allons arriver à une situation plus concrète avec eux bientôt, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, nous entrons dans la phase finale». Et elle pourrait être la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot parisien.