Roland-Garros 2021 : pourquoi le tournoi est-il reporté d'une semaine seulement ?

Comme prévu, Roland-Garros 2021 a donc été reporté d’une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis. Mais pourquoi une semaine précisément ?

Initialement programmé du 23 mai au 6 juin, le deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année aura finalement lieu du 30 mai au 13 juin – les qualifications sont programmées du 24 au 28 mai –. L’objectif est simple : «Maximiser les chances que le tournoi puisse se jouer devant le plus grand nombre possible de spectateurs (...) tout en garantissant la sécurité sanitaire de chacun», a expliqué la FFT.

«Ce report va laisser un peu plus de temps à l'amélioration de la situation sanitaire et devrait nous permettre d'optimiser nos chances d'accueillir des spectateurs à Roland-Garros, dans ce stade métamorphosé qui s'étend désormais sur plus de 12 hectares. Que ce soit pour les fans, les joueurs mais aussi pour l’ambiance, la présence du public est essentielle au tournoi, premier événement sportif international du printemps», a ajouté le président de la Fédération Gilles Moretton, qui s’est réjoui de ce décalage léger, contrairement à l'an dernier où la FFT avait décidé unilatéralement de déplacer le Majeur du printemps à l'automne, s'attirant de nombreuses critiques mais sauvant ainsi l'édition 2020 menacée par la pandémie.

Mais cette année, Roland-Garros retrouvera bien le soleil du printemps (même si parfois la pluie est présente) et donc peut-être avec un peu plus de spectateurs qu’à l’automne 2020 avec les 1.000 spectateurs quotidiens.

En tout cas, le tout nouveau président de l'instance a obtenu l'assentiment du monde du tennis pour gagner une semaine malgré les changements de calendriers que cela implique, dans une année où s'ajoutent les tournois olympiques. «Cette décision a été discutée avec le conseil d'administration du Grand Chelem (qui regroupe les organisateurs des quatre tournois majeurs de tennis) et, compte tenu des circonstances exceptionnelles, elle reçoit le soutien total de l'Open d'Australie, de Wimbledon et de l'US Open», assurent les tournois du Grand Chelem dans un communiqué commun.

Reste que la décision n’est pas forcément bien passée auprès de tous. Notamment chez les joueurs à l’image d’Alizé Cornet. «C'est une décision assez égoïste, a lâché la Française qui s’en est prise à Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports. Le calendrier va en souffrir. Je comprends que ce ne sont pas des temps faciles pour le tournoi, mais on doit penser aux joueurs et au calendrier, notamment tous les tournois impliqués.»