Roland-Garros : Alizé Cornet charge violemment Roxana Maracineanu

Le report d’une semaine de Roland-Garros n’a pas fait que des heureux. A l’image d’Alizé Cornet qui s’en est vertement prise à Roxana Maracineanu quelques heures avant l’annonce officielle de la Fédération française de tennis.

La Française est actuellement en Californie, où elle dispute le tournoi de Charleston. Amenée à réagir sur le décalage du Grand Chelem parisien, après sa victoire au deuxième tour contre la Belge Elise Mertens (7-5, 6-3), la 59e joueuse mondiale a sèchement taclé la ministre déléguée chargée des sports. «Ça reste entre nous, mais notre ministre des Sports est désastreuse. Désolée. Je n’ai rien contre elle, mais elle ne prend que des mauvaises décisions concernant le sport. C’est comme si elle s’en fichait. C’est une décision assez égoïste», a-t-elle lâché au micro de Tennis Channel.

«Le calendrier va en souffrir. Je comprends que ce ne sont pas des temps faciles pour le tournoi, mais on doit penser aux joueurs et au calendrier, notamment tous les tournois impliqués», a ajouté la Niçoise.

Pour cause, avec ce décalage, les Internationaux de France vont empiéter sur le début de la saison sur herbe, notamment sur les tournois de Stuttgart (ATP), ‘s-Hertogenbosch (ATP et WTA) et Nottingham (WTA), programmés à partir du 7 juin, et il n’y aura que deux semaines entre la finale et le début de Wimbledon prévu fin juin (28 juin-11 juillet).

Dans un communiqué, la FFT a justifié le report d’une semaine de Roland-Garros, qui se déroulera finalement du 30 mai au 13 juin, pour «maximiser les chances que le tournoi puisse se jouer devant le plus grand nombre possible de spectateurs, tant pour les joueurs et joueuses que pour toute la communauté des passionnés.» Mais la présence des spectateurs Porte d’Auteuil ne sera rendue possible que par un assouplissement des règles sanitaires, qui pourrait intervenir durant la 2e quinzaine du mois de mai.