Roland-Garros : le tournoi officiellement reporté d'une semaine

Roland-Garros encore reporté. Le tournoi du Grand Chelem, qui avait dû être déplacé de plusieurs mois en 2020, a été décalé d'une semaine, ce jeudi, pour les organisateurs en concertation avec les pouvoirs publics. Il se déroulera du 30 mai au 13 juin.

Ce report était prévisible. Et presque inévitable en raison de la situation sanitaire. Avec cette reprogrammation, la Fédération française de tennis veut se donner toutes les chances d’accueillir un maximum de public Porte d'Auteuil avec un assouplissement des règles sanitaires. L’«objectif, pour cette édition 2021 de Roland-Garros, est de maximiser les chances que le tournoi puisse se jouer devant le plus grand nombre possible de spectateurs, tant pour les joueurs et joueuses que pour toute la communauté des passionnés, tout en garantissant la sécurité sanitaire de chacun», a expliqué la FFT.

«Que ce soit pour les fans, les joueurs mais aussi pour l’ambiance, la présence du public est essentielle au tournoi, premier événement sportif international du printemps», a ajouté son président Gilles Moretton, qui s’est réjoui de ce décalage.

L’édition 2020 avait déjà dû être repoussée de mai à septembre en raison de la pandémie avec une jauge limitée à 1 000 personnes par jour. Un report qui avait suscité de nombreuses réactions de la part des joueurs. Cette fois, cette reprogrammation devrait avoir moins d’impact sur le calendrier, même si le Grand Chelem disputé sur terre battue, qui connaitra ses premières sessions en nocturne, va empiéter sur le début de la saison sur herbe et qu’il n’y aura que deux semaines entre la finale et le début de Wimbledon prévu fin juin (28 juin-11 juillet).

Ce changement de dates ne va rien changer au statut de favori de Rafael Nadal. Maître incontesté de la terre battue, l’Espagnol, une nouvelle fois vainqueur à l’automne dernier, va tenter de remporter un 14e titre sur l’ocre parisien. Ces principaux rivaux devraient encore être Novak Djokovic, n°1 mondial et lauréat de l’Open d’Australie en janvier, et Dominic Thiem, double finaliste malheureux en 2018 et 2019.

Et peut-être Roger Federer. De retour sur les courts début mars, le Suisse pourrait refouler la terre battue parisienne, où il n’est apparu qu'une seule fois depuis 2015. C’était en 2019 et il avait atteint les demi-finales avant d’être éliminé par Nadal. Et une éventuelle participation de Roger ne pourrait que réjouir les spectateurs. Reste désormais à savoir s’ils pourront être présents…