Champions cup : les affiches des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de Champions cup a été effectué dimanche. Les trois clubs français en lice (Toulouse, Bordeaux-Bègles et La Rochelle) sont fixés.

Vainqueurs respectivement de Clermont et du Racing, le Stade toulousain et l’UBB se retrouveront pour une place en finale. La Rochelle, qui a éliminé Sale, accueillera le Leinster, seule formation non-française encore en lice, lors de ces rencontres qui seront disputées entre le 30 avril et le 2 mai.

Programme

Stade Toulousain-Bordeaux-Bègles

La Rochelle-Leinster