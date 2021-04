Champions cup : Toulouse rejoint l'UBB et La Rochelle en demies

Vainqueur de Clermont (12-21), dimanche, le Stade Toulousain rejoint La Rochelle et l'UBB en demi-finales de la Champions cup.

19 ans qu’ils n’avaient pas gagné en Auvergne. C’est désormais chose faite. Toulouse est allé décrocher un nouveau succès à l’extérieur dans cette phase finale de Coupe d’Europe de rugby, après celle au Munster la semaine passée.

Les hommes d’Ugo Mola ont du se montrer patients pour prendre les devants dans des conditions compliquées. A la pause, le score était d’ailleurs de 6-6 dans cette rencontre où les coups de pied ont fait la différence. Et à ce petit jeu, c’est Romain Ntamack (7/9) qui l’a emporté devant Morgan Parra.

«On savait que ça allait compliqué de gagner ici, a confié le demi d’ouverture toulousain. Surtout avec les conditions. Le match a mis du temps à se débloquer. On savait que les points au pied allaient être importants. On s’accroche à l’extérieur. On a fait une super performance au Munster, une autre ici.»

Grâce à ce succès, le Stade toulousain accède une nouvelle fois aux demi-finales de la Champions cup. Il rejoint Bordeaux-Bègles, vainqueur du Racing 92 (24-21), La Rochelle qui a battu Sale (45-21) et le Leinster, vainqueur d’Exeter (34-22), seule équipe hors France.