Ligue 1 : Lyon reste collé au podium, du suspense à tous les étages

Vainqueur d'Angers (3-0), dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1, Lyon reste accroché au podium, un point derrière Monaco.

Sevré de victoire en championnat depuis le 3 mars contre Rennes (1-0), l’OL s’est repris grâce à un doublé de Memphis Depay et un but de Lucas Paqueta lui permettant de continuer à mettre la pression sur l’ASM mais aussi le PSG (2e à deux points). Lille est toujours leader. De son côté, le SCO d'Angers reste 11e du classement.

Vendredi, Lille avait fait le travail à Metz (2-0) imité par Paris samedi à Strasbourg (4-1). Un peu plus tôt dimanche, c’est Monaco qui avait fait le plein de points devant la lanterne rouge Dijon (3-0). A six journées de la fin du championnat, l’écart est toujours très serré en tête donc.

Le spectre de la relégation pour Nantes

Mais le suspense est également présent pour la course à la Ligue Europa. Les Lensois, pensionnaires de Ligue 2 la saison dernière, ont conforté leur 5e place en dominant Lorient (4-1). La veille, l’OM et Montpellier s’étaient neutralisé (3-3) et comptent respectivement 3 et 6 points de retard sur les Lensois. Entre les deux, Rennes s’est offert une belle victoire contre Nantes (1-0) et compte 4 points de retard sur les Sang et Or.

Les Canaris, justement, vont devoir batailler jusqu’à la fin de saison pour éviter la relégation. Avec leur nouvelle défaite, les Nantais s’enlisent à la 19e place, deux points derrière Nîmes et quatre derrière Lorient le 17e. Et le FCN recevra Lyon la semaine prochaine.

En revanche, après une douzième défaite de rang, record du CA Paris (1933-34) égalé, Dijon paraît condamné à la Ligue 2. Les Bourguignons sont désormais à 15 longueurs de Nîmes.