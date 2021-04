Vidéo : Marquez met KO Alvey en l'étranglant à l'UFC 23

Julian Marquez est sorti vainqueur du combat qui l'opposait cette nuit à Sam Alvey, lors de l'UFC Vegas 23. Il a mis KO son adversaire grâce à une clé d'étranglement.

Il n'a pas fallu longtemps à l'Américain pour prendre le dessus sur son compatriote. Dans le deuxième round, un énorme crochet du gauche lui a en effet permis de prendre le contrôle du combat. Si Alvey est resté debout, il n'a rien pu faire face à la série de coups qui a alors suivi.

Et c'est encore grâce à son poing gauche que Marquez a mis son adversaire à genou. Celui-ci s'est agrippé un temps, mais a vite été sonné sous l'avalanche de coups. Si bien que Marquez en a profité pour passer derrière lui et opérer une clé d'étranglement.

Neuvième victoire pour Marquez

Si Alvey n'a pas tapé au sol pour abandonner, il a rapidement perdu connaissance et l'arbitre est intervenu pour valider la soumission de Marquez et sa victoire. La neuvième en onze rencontres pour l'Américain de 30 ans, et toutes par KO ou soumission.

«Sam Alvey est un vétéran. Il sait comment se battre blessé et je le voyais chaque fois que je lui prenais le dos, je le voyais exposer son cou alors je suis entré pour l'étranglement mais je ne pouvais pas lui mettre mes crochets alors j'ai juste attrapé une prise, mis ma tête sur le côté de sa tête et j'ai serré comme si j'essayais de lui faire sauter la tête», a expliqué Julian Marquez après le combat.