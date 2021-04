Masters d'Augusta : Matsuyama, premier japonais à triompher

Hideki Matsuyama est devenu le premier Japonais de l’histoire à triompher lors du Masters d’Augusta dimanche.

Agé de 29 ans, le golfeur a rendu une carte finale de -10, devançant d'un coup l'Américain Will Zalatoris, auteur d'une superbe performance pour sa toute première participation, et de trois coups ses compatriotes Xander Schauffele et Jordan Spieth pour également devenir le premier japonais à remporter un tournoi du Grand Chelem de golf.

Le 25e joueur mondial, qui succède à l'Américain Dustin Johnson au palmarès, compte désormais six titres en USPGA, dont deux Championnats du monde WGC, qui lui avaient valu de se hisser au 2e rang mondial en 2017.

«Je suis vraiment heureux, a-t-il confié. J'espère que je serai un pionnier en la matière et que beaucoup d'autres Japonais suivront. Je suis heureux d'ouvrir la porte.»

Véritable pionnier du golf au Japon, Hideki Matsuyama était le premier amateur de son pays à prendre part au Masters d’Augusta en 2011 et le seul à y passer le cut, finissant alors 27e et remportant la Coupe d'Argent, décernée au meilleur non professionnel en lice.

Né dans la ville de… Matsuyama, sur l'île de Shikoku, le 25 février 1992, Hideki a fait ses études à l'université Tohoku Fukushi de Sendai, à plus de 300 km au nord de Tokyo, où il a parfait son apprentissage, remportant au passage le championnat amateur Asie-Pacifique 2010.

Les félicitation de Tiger Woods

Ce succès a évidemment eu une énorme résonnance au Japon qui a salué lundi la victoire historique de Matsuyama. Les chaînes de télévision se sont emparés aussitôt du succès et le Premier ministre y voyant une «grande réussite» en pleine pandémie.

«Cette victoire historique au Masters aura un impact sur le monde du golf, a réagi Tiger Woods. Tu rends le Japon fier, Hideki. Félicitations pour cet énorme accomplissement pour toi et ton pays.»

Désormais, le Japon l’attend notamment pour les prochains JO à Tokyo cet été. «Ce serait un grand honneur (d’allumer la vasque olympique), a-t-il d’ailleurs indiqué. Mais je ne suis pas sûr de mon emploi du temps. Si les horaires s'arrangent et que je suis au Japon (au moment de la cérémonie d'ouverture) et qu'ils me le demandent, quel honneur ce serait!»

Le golfeur de 29 ans devrait en revanche défendre les couleurs de son pays, en tant que membre de l'équipe olympique. L'épreuve masculine débutera le 29 juillet, six jours après le début des Jeux qui se finiront le 8 août. «J'ai vraiment hâte d'être aux Jeux. Si je fais partie de l'équipe, et il semble que ce sera le cas, je ferai de mon mieux pour représenter mon pays, et j'espère que je jouerai bien», a-t-il déclaré.