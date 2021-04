PSG-Bayern : Marquinhos et Verratti sur le banc ?

Marquinhos et Marco Verratti pourraient être tous les deux sur le banc, mardi, lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Mauricio Pochettino a fait un point sur l’état des deux joueurs parisiens ce lundi, veille de rencontre de ce crucial rendez-vous qui doit permettre aux Parisiens de composter leur ticket pour le dernier carré de la prestigieuse C1.

Pour Marquinhos, «on ne sait pas encore, on verra demain comment il sera, en principe il pourrait être dans l'équipe, mais pour jouer, c'est sûr que non. Il pourrait être sur le banc. Nous verrons comment ils sont demain», a indiqué l’entraîneur argentin du PSG. Touché aux adducteurs, le capitaine parisien était sorti au bout de trente minutes lors de la victoire de l'aller (3-2), peu après avoir marqué le but du 2-0.

«En principe, Marco, ce sera difficile qu'il commence» , a également ajouté Pochettino au sujet de Verratti, touché - pour la deuxième fois - par le Covid-19 et absent à l'aller.

A noter que l’autre Italien du PSG contaminé par la pandémie, le latéral Alessandro Florenzi, pourra «peut-être» être titularisé.