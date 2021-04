Vidéo : Conor McGregor déjà de retour à l'entraînement

Battu par Dustin Poirier en janvier, qu’il retrouvera le 10 juillet, Conor McGregor a publié des images de son entraînement.

«The Notorious» prépare sa revanche. Après sa défaite contre l’Américain à l’UFC 257, l’Irlandais semble avoir compris ce qui lui avait manqué pour venir à bout de son adversaire. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on le voit mettre l’accent sur le «karaté».

Il faut dire que Conor McGregor avait été battu par Dustin Poirier «aux pieds». Son adversaire lui avait fait très mal avec son jeu de jambes. Lui ne répondait souvent que par ses poings. Ces dernières années, il avait mis l’accent sur la «boxe lourde». Sûrement pour préparer ses éventuels nouveaux combats (notamment contre Manny Pacquiao).

Conor putting in that practice to make good on his prediction (via @TheNotoriousMMA) #UFC264 pic.twitter.com/EfX9yTCqHA

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 11, 2021