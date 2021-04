Ligue des champions : le Chelsea de Thomas Tuchel élimine Porto

Battu par Porto (1-0), Chelsea s'est tout de même qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, mardi, grâce à sa victoire 2-0 au match aller.

Les Blues avaient fait le plus dur à l'aller avec une victoire 2-0, mais ils ont eu le mérite de gérer sans trop trembler le match retour, malgré la victoire 1-0 de Porto et l'extraordinaire retourné de Mehdi Taremi en fin de rencontre (90+3).

Les hommes de Thomas Tuchel, ex-entraîneur du PSG, atteignent le dernier carré pour la première fois depuis 2014. Ils retrouveront le vainqueur de Liverpool-Real Madrid, dont le match retour a lieu mercredi soir.

Chelsea have reached the Champions League semi-finals for the 8th time, more than any other English side in the competition's history #UCL pic.twitter.com/NTjdDJH7iC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2021

Avec dans la tête le rêve d'une nouvelle finale, le 29 mai à Istanbul: ce serait la première pour Chelsea depuis son sacre en 2012 et la deuxième d'affilée pour Tuchel, finaliste avec le PSG l'été dernier.

«Cela a été un combat très dur, peut-être pas très beau à regarder à la télévision, mais vu de la touche, c'était un match très intense, très rapide, a analysé le technicien allemand, viré du PSG en décembre. C'est toujours très dur de jouer contre eux et d'échapper à leur pression. C'est une équipe qui attaque de façon très fluide et très agressive. Ils permutent de position tout le temps, ils montent de l'arrière, ils font des dédoublements, il faut s'adapter à tous leurs mouvements. Mais après un début laborieux, on s'est amélioré minute après minute. Je trouve qu'on a très bien défendu et on aurait mérité de ne pas prendre de but. Les gars se sont accrochés et au final, on méritait de battre Porto sur ces 180 minutes difficiles.»