PSG-Bayern (0-1) : Paris a souffert mais se qualifie pour le dernier carré

Malgré sa défaite contre le Bayern Munich (0-1), le PSG a validé son billet, mardi, pour les demi-finales de la Ligue des champions à la faveur de sa victoire en Bavière à l'aller (2-3).

Les ongles et les cheveux des supporters parisiens ont dû en prendre un coup tout au long de ce match retour. Mais leur club est parvenu à résister aux Bavarois qui étaient parvenus à ouvrir la marque en première période grâce à un ancien de la maison, Eric-Maxim Choupo-Moting (40e), déjà buteur à l'aller.

Mais les champions d'Europe en titre, qui ont longtemps poussé notamment en seconde période, n'ont pas réussi à doubler la mise, laissant le PSG, qui a pu compter sur un grand Keylor Navas, décrocher la troisième demi-finale de C1 de son histoire après 1995 et 2020.

De quoi pouvoir envisager de retrouver une nouvelle finale et pourquoi pas rêver de plus grand avec un premier triomphe fin mai à Istanbul. Paris connaître d'ailleurs son adversaire mercredi soir. Ce sera le Borussia Dortmund ou Manchester City.

En tout cas, Neymar ne s’en cache pas. «Je suis très heureux, malgré la défaite. On affrontait une grande équipe, le champion d'Europe, Les objectifs sont respectés. On retourne en demi-finales. On est vraiment une équipe. On s'est beaucoup parlé pendant le match. On a vu que Di Maria a beaucoup couru. Le plus important c'est qu'on soit qualifié. On est en demi-finales et maintenant on vise plus grand», a lancé le Brésilien.

L’ancien joueur du Barça, élu homme du match, s’est fait peur dans cette rencontre. Il a touché le poteau, la barre, buté sur Manuel Neuer, manqué un but tout fait… «Ney» aurait pu passer une sale soirée mais finalement il est sorti du Parc des princes les yeux remplis d’étoiles. Prêt à décrocher la plus belle.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s'est aussi montré sûr de la force de son équipe désormais et a même envoyé un message à ses deux stars : Neymar et Kylian Mbappé. «On peut gagner la Ligue des champions, on peut gagner tous les trophées en jeu, a indiqué le président parisien. Kylian et Neymar n'ont pas d'excuses pour partir, parce qu'on a tout pour gagner maintenant la Ligue des champions ici. On est une grande équipe, aujourd'hui, avec tout le respect pour les autres, on est là avec eux. On travaille depuis des années, mais le travail n'est pas fini. Et il faut rester calme car ce tournoi n'est pas fini.»