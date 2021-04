Monte Carlo : Rafael Nadal fait son retour sur terre

Absent depuis l’Open d’Australie, Rafael Nadal va faire son retour mercredi lors du Rolex Monte-Carlo Masters sur sa surface de prédilection, la terre battue.

Attention, l’ogre est de retour. Après près de deux mois d’absence du circuit, le Majorquin, patron de l’ocre revient en force et en forme. «Je suis en confiance, prévient Nadal qui verra également Novak Djokovic faire son retour. C'est une partie de la saison importante pour moi qui débute. Je pense que j'ai bien travaillé pour être prêt. Je suis content de la façon dont je joue et mon corps va bien actuellement.»

Blessé au dos en Australie, l'Espagnol, qui sera opposé à Federico Delbonis n'a plus joué de tournoi depuis. Mais ses dispositions en abordant Monte-Carlo, où il s'est déjà imposé onze fois, ne font que renforcer son statut de favori pour Roland-Garros où il visera en juin un 14e titre pour devenir seul détenteur du record de trophées majeurs (21).

«Honnêtement, je suis en confiance, a-t-il avoué à l'AFP. Je pense que je joue bien, je me suis bien entraîné ces deux derniers jours, ici à Monte-Carlo, avec une bonne intensité et une bonne charge de travail, donc je me sens prêt.»

Pour rappel, le mois d'avril est annonciateur d'un festin pour Nadal : les prochaines semaines se profilent des tournois qu'il apprécie particulièrement avec Monte-Carlo (11 titres, record), Barcelone (11, record), Madrid (5, record), Rome (9, record) et Roland-Garros (13, record).