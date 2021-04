PSG-Bayern : la prolongation de contrat de Neymar n'est «plus un sujet», selon le Brésilien

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Dans la foulée de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, Neymar, étincelant contre le Bayern Munich, a annoncé que sa prolongation de contrat à Paris «n'était plus un sujet».

«Evidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant», a-t-il ajouté. Pour rappel, la pépite brésilienne (29 ans) est sous contrat jusqu'en 2022 avec Paris et la question de son avenir faisait l'objet de différentes spéculations ces derniers mois. Sa prolongation pourrait en précéder une autre, celle de Kylian Mbappé, approché par le Real Madrid, dont le futur reste incertain.

Parfois critiqué pour son inconstance ou son hygiène de vie pas toujours exemplaire, Neymar a mis les points sur les i mardi soir en livrant une prestation majuscule, multipliant les dribbles et les bons choix. Le match parfait donc, qui lui a valu d'être désigné fort logiquement homme du match.

Il foulera de nouveau la pelouse du Parc des Princes ce dimanche pour la réception de Saint-Etienne, match comptant pour la 33e journée du championnat de France de Ligue 1. Alors qu'il reste 18 points à distribuer, Paris en compte, pour l'instant, 3 de moins que le leader lillois. Ce qui laisse augurer une fin de saison palpitante.