PSG-Bayern: Neymar et Mbappé devraient quitter la Ligue 1, «un championnat médiocre», selon cet ex-joueur de Liverpool

Consultant pour la chaîne CBS Sport, Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool, estime que Neymar et Kylian Mbappé, deux joueurs appartenant au top 5 mondial, «ne devraient pas jouer pour le PSG» et leur conseille de quitter le championnat de France.

«Je n'aime pas les voir là-bas, au PSG. Je ne pense pas que des joueurs de qualité comme Neymar ou Mbappé devraient jouer pour le PSG. Ils ne devraient pas jouer dans le championnat français, c'est un championnat médiocre, moyen. Ils ne devraient pas évoluer semaine après semaine en Ligue 1, ce n'est pas assez bon», a-t-il critiqué.

Does Neymar's legacy at PSG hinge on the #UCL? @Carra23 doesn't hold back. pic.twitter.com/3CznlcIR1Q — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) April 13, 2021

Fort heureusement pour les fans du PSG, il n'est absolument pas certain que les deux stars parisiennes suivent les recommandations de l'ancien défenseur des Reds, vainqueur en 2005 de la Ligue des Champions.

En effet, la prolongation de Neymar à Paris ne fait plus aucun mystère depuis ses déclarations de mardi soir faisant suite au récital qu'il a livré en quart de finale retour face au Bayern Munich. «Ce n'est plus un sujet (...). Je me sens plus heureux qu'avant», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Egalement susceptible de prolonger son bail à Paris, Mbappé réserve, lui, toujours sa réponse et fait durer le suspense. La qualification parisienne pour les demi-finales de Ligue des Champions devrait faciliter sa réflexion.