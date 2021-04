Benzema-Giroud : les fameuses retrouvailles entre «la F1 et le karting»

La demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea en Ligue des champions verra s'affronter Karim Benzema et Olivier Giroud. Ce qui a évidemment plu aux internautes.

«La F1 contre le karting.» C’est la première chose à laquelle les Twittos ont pensé mercredi soir au moment de la qualification des hommes de Zinédine Zidane. Après leur nul (0-0) sur la pelouse de Liverpool (après leur victoire à domicile 3-1), les Merengue retrouveront les Blues de Thomas Tuchel, qui ont éliminé la veille le FC Porto.

L’occasion pour Karim Benzema (Real Madrid) et Olivier Giroud (Chelsea) d’être adversaires pour la première fois. Et presqu’un an après la fameuse affaire «F1-karting» lorsque le Madrilène avait répondu à une question entre lui et l’ex-joueur de Montpellier dans un live Instagram en indiquant «on ne compare pas la F1 et le karting».

Depuis quelques années, et l’éviction de «KB9» en équipe de France, une rivalité a été montée par certains fans sur les réseaux sociaux entre les deux attaquants alors qu’aucun réel problème n’existe entre les deux hommes. D’ailleurs, Olivier Giroud avait récemment indiqué, dans une interview à Téléfoot, que la comparaison l’avait «fait marrer».

Real Madrid - Chelsea, ce sera aussi un duel à distance entre Benzema et Giroud. #UCL pic.twitter.com/Flcc88nCor — Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2021

Ne pense qu'au duel Benzema vs. Giroud en demi-finale de la Ligue des Champions pic.twitter.com/XIQUNopJ1p — PiedsCarrés (@PiedsCarres) April 14, 2021

Reste que l’opposition entre le Real Madrid et Chelsea sera énormément suivie et commentée sur les réseaux sociaux. Surtout si l’un des deux Français marque et prend l’avantage sur l’autre.