Top 14: Racing 92-Stade français reporté à cause du Covid-19

Le choc entre le Racing 92 et le Stade français, prévu samedi lors de la 21e journée du Top 14, a été reporté au week-end du 1er mai, a annoncé jeudi la LNR à cause du Covid-19.

«Deux joueurs de première ligne de l'Union Bordeaux Bègles, dont l'un deux légèrement symptomatique, ayant participé au quart de finale de Champions Cup contre le Racing 92, ont été testés positifs au variant anglais du Covid-19 dans les jours qui ont suivi le match. Etant donné le risque élevé d'apparition d'une contamination au sein de l'effectif du Racing 92», la rencontre de samedi a été décalée, explique la Ligue nationale de rugby dans un communiqué.

Joueurs et staff du Racing 92 ont été placés à l'isolement dès jeudi et jusqu'à lundi, des tests de contrôle étant organisés samedi et lundi.

En conséquence, la rencontre entre La Rochelle et Lyon, initialement prévu à 17h45, est décalée à 21h05 pour être diffusée à une heure de grande écoute.

Il s'agit de la troisième rencontre de la 21e journée reportée en raison du Covid-19 après Montpellier-Toulon et Agen-Bordeaux-Bègles.