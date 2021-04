Vidéo : Tyson Fury impressionne à l'entraînement

Tyson Fury a commencé son entraînement dans l’optique de son futur combat contre Anthony Joshua. Et il est très motivé.

Alors que les négociations pour un combat d’unification des titres IBF, IBO, WBA, WBO et WBC entre les deux patrons de la catégorie reine de la boxe, le 24 juillet en Arabie Saoudite, se poursuivent, le «Gypsy king» se prépare.

Tyson Fury a en effet pris la direction de Las Vegas et a commencé un gros camp d’entraînement. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, on le voit, très affûté, réaliser un enchaînement avec un de ses entraîneurs.

Pour rappel, ce combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua s’annonce comme l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe. Il doit permettre à l’un des deux de devenir le champion incontesté des poids lourds.

A noter que Fury n’a plus combattu depuis février 2020 et sa victoire contre Deontay Wilder. De son côté, Joshua n’est plus remonté sur le ring depuis décembre 2020 et sa victoire contre Kubrat Pulev.

L'univers des sports de combat est à retrouver sur le podcast L'Arène