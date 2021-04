Monte-Carlo : Rafael Nadal éliminé en quarts de finale

Un retour manqué. Rafael Nadal a été éliminé par le Russe Andrey Rublev en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (6-2, 4-6, 6-2).

L'Espagnol a commis de nombreuses fautes et a été assommé par les coups violents et précis d'Andrey Rublev (8e mondial).

Un coup dur pour le Majorquin qui faisait son retour après deux mois d'absence du circuit. D'autant plus que la terre battue est sa surface de prédilection et qu'il se disait confiant et en pleine forme quelques jours avant le coup d'envoi.

Rafael Nadal est la troisième tête d'affiche à quitter le tournoi, après l'exclusion de Daniil Medvedev (n°2), testé positif au Covid-19, et l'élimination la veille en huitièmes de finale de Novak Djokovic (n°1).