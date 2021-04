Douze clubs sur le point d’annoncer la création d’une Super Ligue Européenne, l'UEFA réagit et menace

Alors que l’UEFA doit annoncer lundi sa réforme de la Ligue des champions, douze très gros clubs de football européens devraient annoncer ce dimanche la création d’une Super Ligue européenne.

Selon le New York Times, le Real Madrid et le FC Barcelone en Espagne, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea en Angleterre, la Juventus et l'AC Milan en Italie sont concernés par le projet, et au moins 12 équipes au total ont «signé pour être membres fondateurs ou exprimé leur intérêt».

Pour le moment, le PSG ou encore le champion d’Europe en titre le Bayern Munich ne sont pas dans la liste de cette Super Ligue Européenne fermée qui suscite tant de débats. L'UEFA a d'ailleurs dit remercier les clubs d'autres pays, «en particulier les clubs français et allemands, qui ont refusé de s'engager sur cette voie».

un communiqué de l'Elysée

L'instance dirigeante du football européen a réaffirmé qu’elle n’hésitera pas à exclure les clubs qui participeraient à cette ligue privée. «Quelques clubs anglais, espagnols et italiens pourraient prévoir d'annoncer la création d'une soi-disant Superligue fermée», a écrit l'UEFA dans un communiqué, qualifiant le projet de «cynique».

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.





«Comme annoncé précédemment par la Fifa (...), les clubs concernés se verront interdire la participation dans toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales».

Symbole de l'importance du dossier, l'Elysée a tenu à s'exprimer sur le sujet : «Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de Superligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. L'Etat français appuiera toutes les démarches de la LFP, de la FFF, de l'UEFA, et de la Fifa pour protéger l'intégrité des compétitions fédérales qu'elles soient nationales ou européennes», a écrit l'Elysée dans un communiqué.