F1 : Max Verstappen dompte Lewis Hamilton au Grand Prix d'Emilie-Romagne

Max Verstappen tient sa victoire. Frustré lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn, le Néerlandais est sorti vainqueur, ce dimanche, d’un Grand Prix d’Emilie-Romagne particulièrement mouvementé devant Lewis Hamilton. Lando Norris a complété le podium.

A l’aube de cette saison, Verstappen était présenté comme le plus sérieux rival d’Hamilton dans la course au titre. Et si le Britannique s’était imposé de justesse lors du premier Grand Prix à Bahreïn, le Néerlandais a répliqué sur le circuit d’Imola (Italie) et confirmé qu’il devrait menait la vie dure au septuple champion du monde.

Troisième sur la grille de départ au volant de sa Red Bull, Verstappen a surgi sur une piste détrempée pour s’emparer de la tête dès le premier virage après un duel roue contre roue avec son rival. Et malgré les nombreuses péripéties d’une course interrompue de longues minutes, après le violent accident entre Valtteri Bottas et George Russel, il a évité les embûches et été solide jusqu’à l’arrivée pour monter sur la plus haute marche du podium.

Hamilton s’est lui fait une belle frayeur à mi-course. Alors qu’il tentait de prendre un tour à Russel, il a quitté les limites du tracé et envoyé sa Mercedes dans le bac à graviers. S’il est parvenu à revenir en piste grâce à une manœuvre improbable, sa monoplace a été endommagée. Contraint de repasser au stand pour changer l’aileron avant, il a toutefois profité de l’interruption de la course.

A la 9e place au moment de restart derrière la voiture de sécurité, il a effectué une remontée sans pouvoir revenir sur Verstappen pour finalement décrocher la 2e place avec en prime le meilleur tour en course. De quoi lui permettre de conserver la tête du championnat du monde avec un point d’avance sur Max Verstappen. Prochain round entre les deux hommes dans quinze jours au Portugal.

Derrière ce duo, Lando Norris, 4e à Bahreïn, a signé le deuxième podium de sa carrière devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ont décroché un bon résultat sur leurs terres. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen et Esteban Ocon ont complété le top 10.