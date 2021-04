Ligue 1 : Le PSG renverse Saint-Etienne in extremis (3-2) et revient à un point de Lille dans la course au titre

Cette victoire à l'arraché pourrait être un tournant dans la course au titre. Dans les toutes dernières secondes, le PSG est venu à bout de Saint-Etienne, ce dimanche, au terme d'une fin de match de la 33e journée de Ligue 1 complètement folle (3-2). Le club de la capitale revient à un point de Lille dans la course au titre.

La chance du (futur) champion ? La réponse sera connue au soir de la 38e et dernière journée le 23 mai. Car la lutte pour le titre promet d’être haletante et indécise jusqu’au bout. Et le club de la capitale a démontré qu’il était déterminé à ne rien lâcher. Comme en témoigne son succès contre les Verts.

Sur une série de trois défaites consécutives à domicile en Ligue 1, les Parisiens sont passés par toutes les émotions dans une rencontre, où ils sont apparus empruntés et ont éprouvé les pires difficultés à trouver des solutions dans la défense stéphanoise quatre jours après décroché leur place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Avant que la partie ne s’emballe dans le dernier quart d’heure.

Sans Neymar, suspendu et présent dans les tribunes de Parc de Princes aux côtés notamment de Leandro Parades et Keylor Navas, les hommes de Mauricio Pochettino se sont fait piéger par Denis Bouanga, qui a permis à l’ASSE d’ouvrir le score (78e). Mais Kylian Mbappé, à la détermination sans faille, a sonné la révolte avec un doublé. Le n°7 parisien, qui a longtemps semblé dans un mauvais jours, a dans un premier temps égalisé dans la foulée sur un enchaînement parfaitement maîtrisé (79e). Revigoré par ce but, le champion du monde tricolore a ensuite provoqué un pénalty qu’il a lui-même transformé pour permettre à Paris de prendre l’avantage (87e).

Et alors qu’il pensait sûrement offrir la victoire à son équipe, Romain Hamouma a remis les deux clubs à égalité au milieu du temps additionnel (93e) en profitant d’une faute de mains de Rico et mis un énorme coup derrière la tête des Parisiens, qui semblaient voir leur rêve de titre s'envoler presque définitivement.

Mais sur la dernière action, Mauro Icardi, qui n’avait plus joué depuis un mois et entré peu après l'heure de jeu avec Angel Di Maria et Marco Verratti, s’est élevé plus haut que tout le monde dans la surface de Saint-Etienne pour place un coup de tête gagnant (95e) et décrocher trois points qui risquent de compter en fin de saison.

«Quand on mène 2-1 comme ça, on doit garder le score. Mais on n’a pas lâché, on avait envie de gagner. Le championnat est extrêmement important pour nous, c’est un objectif primordial. Ce serait le dixième du club et nous, on veut participer à l'histoire du club. On veut gagner, on est des compétiteurs», a lâché Mbappé au coup de sifflet final.

Preuve qu’il faudra bien compter avec le PSG dans ce sprint final de la Ligue 1, même si le club capitale à d’autres objectifs sur le feu avec la Coupe de France, où Paris affrontera Angers, ce mercredi, en quart de finale, et surtout la Ligue des champions avec la double confrontation en demi-finale contre Manchester City (28 avril-4 mai).