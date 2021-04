Moto GP : Nouvelle victoire de Fabio Quartararo au Portugal, Zarco à terre

Intraitable Fabio Quartararo ! Déjà vainqueur à Doha, le pilote français a remporté, ce dimanche, le Grand Prix Moto GP du Portugal pour signer la 5e victoire de sa carrière et prendre la tête du championnat du monde. Johann Zarco a lui chuté alors qu'il était en 2e position.

Sur le circuit et sous le soleil de Portimao, Fabio Quartararo a réalisé un cavalier seul. Le prodige niçois a pourtant connu un départ compliqué et s’est retrouvé relégué au 6e rang à l'extinction des feux. Mais sans s’affoler, comme dans la capitale qatarie, il a construit sa victoire au fil de tours. Passé à l'attaque, il a doublé un par un ses adversaires pour reprendre les commandes de la course au 9e tour. Sans jamais céder malgré la pression d’Alex Rins.

C’est même l’Espagnol qui a fini par craquer en chutant à 7 tours de l’arrivée pour laisser le champ libre à Quartararo, qui a décroché son deuxième succès consécutif après le Grand Prix de Doha, quinze jours plus tôt, avec cinq secondes d'avance sur la concurrence.

A lutte pour la 2e place, Johann Zarco, qui a effectué plusieurs tours en tête en début de Grand Prix grâce à la puissance de sa Ducati, bataillait pour accompagner son compatriote sur le podium et réaliser un doublé tricolore. Mais à six tours de drapeau à damiers, l’Avignonnais est lui aussi partie à la faute.

Si cette chute a permis à Bagnaia et Mir de monter sur la boîte, elle a aussi profité à Fabio Quartararo de s’emparer de la tête du championnat du monde avec quinze points d’avance sur Bagnaia, alors que Zarco est retombé au 4e rang. Et «El Diablo» tentera de consolider son avance dans deux semaines à Jérez (Espagne), où il avait triomphé l’année dernière.