Roland-Garros : Roger Federer annonce sa participation

Il sera bien là. Roger Federer a confirmé, ce dimanche, sa présence à Roland-Garros dans un mois Porte d’Auteuil (30 mai-13 juin). De retour à la compétition au début du mois de mars à Doha, le Suisse participera, deux semaines avant les Internationaux de France, au tournoi de Genève.

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem avait renoncé à la dernière édition, disputée en septembre, pour soigner sa blessure au genou. Et le doute planait sur sa participation le mois prochain, alors qu’il avait l’impasse sur quatre des cinq derniers tournois sur la terre battue parisienne. Mais il a été dissipé et Federer fera bien le voyage dans la capitale, où il s’était incliné en demi-finale face à Rafael Nadal lors de sa dernière participation en 2019.

«Je suis heureux de vous annoncer que je vais jouer à Genève et à Paris, a-t-il posté sur son compte twitter. D’ici là, je vais consacrer mon temps à l’entraînement. Je suis impatient de rejouer en Suisse», où il préparera le Grand Chelem parisien. Ce seront ses deux uniques tournois sur ocre, lui qui devait initialement participer au Masters 1 000 de Madrid (3-9 mai).

Hi everyone!



Happy to let you know that I will play Geneva and Paris . Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again.

— Roger Federer (@rogerfederer) April 18, 2021