Vidéo : Romain Grosjean échappe de peu à un énorme accident pour sa première course en IndyCar

Pour sa toute première course en IndyCar, Romain Grosjean a eu très chaud. Le pilote français a échappé de peu à un énorme accident dès le premier tour du Grand Prix d'Alabama dimanche.

Au moment où Josef Newgarden est parti à la faute, l'ancien pilote de Formule 1 était positionné juste derrière lui. Il a réussi à l'éviter de justesse, ce qui n'a pas été le cas de plusieurs autres monoplaces derrière lui.

A big crash on the opening lap of the 2021 @IndyCar Series season.





All drivers are OK. Watch on @NBC: https://t.co/THKlb3Rzyj pic.twitter.com/oiOrzVn0i6

— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) April 18, 2021