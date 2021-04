Ligue des champions : clubs français qualifiés, mini-championnat, phase finale… à quoi va ressembler la Coupe d’Europe à partir de 2024

Un nouveau lifting pour la prestigieuse Coupe d’Europe. En pleine tourmante face à la menace de création d'une Superligue, le comité exécutif de l’UEFA a adopté, ce lundi, le nouveau format de la Ligue des champions, qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024-2025. Et les clubs français sont les grands bénéficiaires de cette réforme.

Face à la menace grandissante d’un projet de «Superligue» européenne, mené par douze grands clubs du Vieux Continent et qui a mis en émoi le monde du football, l’UEFA a maintenu le cap. L’instance a procédé à une profonde refonte de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe pour lui offrir un tout nouveau visage. Et le premier changement concerne le nombre de clubs qualifiés qui seront au nombre de 36 au lieu de 32 actuellement.

Une nouveauté qui fait les affaires des formations tricolores. Si l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie auront toujours quatre qualifiés d'office, un des quatre tickets sera réservé aux équipes de Ligue 1. Alors que jusqu’à maintenant le 3e doit passer par les barrages pour tenter de se qualifier, trois clubs du championnat de France seront directement qualifiés pour la compétition.

Dix journées disputées par chaque club

Au même titre que les 33 autres clubs qualifiés, dont le vainqueur sortant et celui de la Ligue Europa, ils seront répartis en quatre chapeaux (de neuf équipes) qui serviront à déterminer les affrontements au sein d’un groupe unique. Car terminé les phases de groupes avec des matchs aller-retour, place à un «mini championnat», où chaque club jouera des 10 journées (5 à domicile et 5 à l’extérieur). Au total, pas moins de 180 matchs seront disputés entre septembre et janvier contre 96 actuellement.

Les huit premiers du classement seront directement qualifiés pour les 8es de finale. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place s’affronteront sous forme d’un barrage (aller-retour) pour compléter le tableau. Les autres seront éliminées. Pour le reste, le format restera identique à celui actuelle jusqu’en finale.

Le parcours sera ainsi plus long pour atteindre le Graal. Les formations devront donc jouer 17 matchs (ou 19 si elles passent par les barrages avant les 8es de finale) pour espérer soulever la Coupe aux grandes oreilles, contre 13 rencontres sous la forme actuelle. Ce qui ne devrait pas manquer de relancer les débats sur des calendriers déjà surchargés.