Superligue : Quelles équipes seraient qualifiées pour la Ligue des champions la saison prochaine sans les clubs dissidents ?

La création de la Superligue risque de sérieusement bouleverser le paysage du football européen. Et notamment la Ligue des champions, qui serait fortement impactée si l’absence des clubs à l’initiative du projet venait à être confirmée, avec un plateau complètement inédit la saison prochaine.

Habitués à jouer la prestigieuse Coupe d’Europe ces dernières années, l’Atlético Madrid, Barcelone, le Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus Turin, qui ne sont autres que les 12 clubs fondateurs, brilleront par leur absence si leur projet voit le jour. Plusieurs d’entre eux sont pourtant bien classés à quelques journées de la fin de leur championnat respectif pour décrocher leur qualification. Mais leur défection ferait des heureux en tenant compte des classements actuels en Espagne, en Italie et en Angleterre.

En Liga, où l’Atlético, le Real et le Barça occupent les trois premières places, le FC Séville (4e), Villarreal (5e), le Bétis Séville (6e) et la Real Sociedad (7e) seraient qualifiés. En Serie A, actuellement dominée par l’Inter devant Milan alors que la Juventus figure à la 4e place, l’Atalanta Bergame (3e), Naples (6e), la Lazio Rome (6e) et la Roma (7e) décrocheraient leur billet pour la C1.

Enfin en Premier League, en retirant City (1er), United (2e), Chelsea (5e), Liverpool (6e), Tottenham (7e) et Arsenal (9e), les quatre places réservées aux clubs anglais reviendraient à Leicester (3e), West Ham (4e), Everton (8e) et Leeds (10e).

Pour le reste, pas de changement concernant la présence des formations de Bundesliga et de Ligue 1 avec, pour le moment, le Bayern Munich, le RB Leipzig, Wolfsburg et l’Eintracht Francfort pour l’Allemangne, ainsi que le Losc et le PSG (Monaco en barrages) pour la France.

Ils seraient accompagnés par le Sporting Portugal, Porto, l’Ajax Amsterdam, le Zenith Saint-Pétersbourg, le Dynamo Kiev ou encore Besiktas. Reste à savoir si ce scénario passera de la fiction à la réalité alors que plusieurs des clubs dissidents commencent déjà à se retirer.