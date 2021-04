«Tu as montré que tu étais un grand homme» : le message très fort de d’Aleksander Ceferin à Nasser Al-Khelaifi

Le projet de Superligue européenne a divisé le monde du football. Fermement opposé cette compétition, initiée par douze clubs dissidents, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a tenu à remercier, ce mardi, les clubs et les dirigeants restés fidèles. A commencer par Nasser Al-Khelaifi.

Dans cette crise profonde, qui secoue le football, l’instance européenne et son patron ont pu compter sur plusieurs soutiens indéfectibles. Parmi eux, le président du PSG, qui a refusé de rejoindre de rejoindre cette ligue, même si Florentino Pérez, président du Real Madrid et de cette Superligue, prétend que le club de la capitale n’a pour le moment pas été invité au même titre que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Ceferin a salué la décision de Nasser Al-Khelaifi, également vice-président de l’ECA (Association européenne des clubs), de ne pas y participer. «Nasser al-Khelaifi, merci du fond du cœur. Tu as montré que tu étais un grand homme et que tu respectais le football et ses valeurs. J’ai beaucoup appris de toi», a-t-il lancé au Congrès de l’UEFA.

Mais il n’est pas seul à avoir reçu la gratitude de président de l’instance européenne. Karl-Heinz Rummenigge, patron du Bayern Munich et nouveau président de l’ECA après la démission d’Andrea Agnelli, a lui aussi été vivement remercié. Tout comme Jean-Michel Aulas.

«La même chose s’applique pour Karl-Heinz Rummenigge, un fantastique président de l’ECA. Je remercie aussi Jean-Michel Aulas, qui est venu ce mardi. Merci d’être venu Jean-Michel. Vous êtes de vrais amoureux du football et les supporters de vos clubs ont de la chance de vous avoir», a déclaré Ceferin, qui a reçu aussi le soutien de la Fifa pour combattre ce projet.