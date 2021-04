Coupe de France : face à Angers, le PSG veut éviter une mauvaise surprise

Le PSG reçoit Angers, ce mercredi (18h45) en quart de finale de la Coupe de France. Encore en lice dans toutes les compétitions, le club de la capitale ambitionne de remporter ce trophée pour la 14e fois de son histoire.

La Coupe tient à coeur au PSG. «Une compétition importante pour les joueurs et le club, qui a une tradition très spéciale ici à Paris», comme l’a martelé ce mercredi Mauricio Pochettino en conférence de presse.

En 1982, ce trophée était le premier à garnir le palmarès parisien, après un match épique remporté aux penaltys face à l’AS Saint-Etienne. Paris ne brade jamais une compétition remportée cinq fois lors des six dernières éditions.

Mais passer Angers ne sera pas simple pour Mauricio Pochettino et ses hommes. Le technicien argentin doit composer avec une pléiade d'absences. Et la liste est longue. Marco Verratti (touché à la cuisse), Keylor Navas (douleurs à l’épaule) et le capitaine Marquinhos (cuisse) sont forfaits pour cette rencontre.

Manquent également à l’appel Abdou Diallo (mollet) et Rafinha (lombalgie) et Juan Bernat, blessé de longue date.

Le championnat et la Ligue des champions en arrière-pensée

Paris pourra néanmoins compter sur la présence de Neymar. Suspendu en championnat le week-end dernier face à Saint-Etienne (3-2), le Brésilien retrouve une compétition qui lui a souvent été fatale. Le numéro dix s'est blessé en Coupe de France face à Marseille (février 2018), à Strasbourg (janvier 2019) et contre Caen le 10 février dernier. Touché aux adducteurs, il avait manqué plusieurs rencontres, dont les deux matches face au FC Barcelone, en Ligue des champions.

Une compétition qui est l’objectif principal du PSG. Paris veut donc éviter les mauvaises surprises avant de recevoir Manchester City, le 28 avril prochain, pour la démi-finale aller. D’ici là, le club de la capitale ne doit pas laisser trop de plumes.

Une mission qui ne sera pas aisée car le club de la capitale doit également lutter en championnat. Les Parisiens (2e, 69 points) se rendent dès samedi (17 heures) sur le terrain de Metz et n’a pas le droit au faux-pas s’il veut avoir une chance de conserver son titre. Les hommes de Mauricio Pochettino pointent à une longueur de Lille (70 points).

Les Dogues se déplacent sur le terrain de l’Olympique lyonnais (4e avec 67 points) pour un duel au sommet dans la course au titre. Une rencontre qui sera scrutée par le PSG avant de se tourner vers l'Europe. Mais avant tout cela, il faudra surclasser Angers ce mercredi et espérer alourdir ce calendrier avec une place dans le dernier carré de la Coupe.