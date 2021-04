Coupe de France : Le PSG assure le spectacle contre Angers (5-0) et file en demi-finale

Le PSG s’oriente vers une fin de saison des plus passionnantes. A une semaine d’affronter Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions et engagé dans une lutte acharnée pour le titre de champion, le club de la capitale a surclassé, ce mercredi, Angers (5-0) pour décrocher son billet pour le dernier carré de la Coupe de France.

L’arbitre de la rencontre n’a même pas pris la peine de faire jouer du temps additionnel. Il a mis fin au supplice des Angevins dès la 90e minute après le 5e et dernier de la rencontre inscrit par Mauro Icardi d'une reprise de volée. Déjà décisif, dimanche dernier, en championnat, dans les dernières secondes contre Saint-Etienne (3-2), l’attaquant argentin a été l’un des artisans du festival parisien sur la pelouse du Parc des Princes avec un triplé.

Il avait déjà ouvert le score après moins de dix minutes de jeu sur un service de Julian Draxler avant de trouver à nouveau le chemin des filets au milieu de la seconde période sur une passe magique en coup du foulard d’Angel Di Maria (68). L’autre grand acteur de cette qualification a été Neymar. Titulaire et capitaine, le Brésilien n’a pas toujours tout réussi, mais il a poussé Vincent Manceau à marquer contre son camp (23e) et inscrit de la tête son 14e but de la saison (65e) confirmant sa montée en puissance depuis son retour de blessure.

Sans forcer son talent, le PSG a fait preuve d'une redoutable efficacité. Mais au-delà du score, Mauricio Pochettino peut satisfaire d’avoir pu faire tourner avant le match, en laissant notamment sur le banc Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé particulièrement sollicités ces dernières semaines, et en cours de rencontre. L’entraîneur argentin n’a également eu aucune blessure à déplorer. Légère ombre au tableau, la demi-douzaine d’occasions concédées à une équipe d’Angers qui a manqué de réalisme dans le dernier geste.

Le club de la capitale va désormais se replonger dans le championnat avec un déplacement, samedi, à Metz. S’il est important dans la course au titre, où tout reste à faire et chaque peut s’avérer crucial, il fera également office d’ultime répétition avec la réception de Manchester City.