Coupe de France : Monaco écarte Lyon (0-2) et rejoint les demi-finales

Monaco complète le dernier carré. Dans l’affiche des quarts de finale de la Coupe de France, le club de la principauté a écarté, ce mercredi, Lyon grâce à Wissam Ben Yedder et Kevin Volland (0-2) pour rejoindre Rumilly Vallières, Montpellier et le PSG en demi-finales.

Dans une rencontre heurtée entre deux prétendants au titre, les hommes de Niko Kovac, quasiment inarrêtables en 2021, ont su attendre leur heure. Dominés comme rarement ces dernières semaines et sauvés à trois reprises par les montants en première période (31e, 33e, 35e), ils ont fait craquer l’OL juste après la pause.

Rapidement en supériorité numérique après l’expulsion du jeune Sinaly Diomandé, qui a récolté un deuxième avertissement pour un pied dans sa surface et provoqué un penalty transformé par Ben Yedder (53e), ils ont été d’une redoutable efficacité pour décrocher leur billet pour le dernier carré, après avoir plié l’affaire à l’heure de jeu grâce à une frappe puissante sous la barre de Volland (62e).

Avec cette qualification en poche, Monaco, 3e de Ligue 1 et en course pour le titre de champion, peut continuer croire au doublé. De son côté, Lyon a payé au prix fort son manque de réalisme dans le dernier geste durant les 45 premières minutes. Maxwell Cornet a trouvé le poteau, tout comme Marcelo, alors que Maxence Caqueret a vu sa reprise touchée le haut de la barre transversale. Melvin Bard et Lucas Paqueta se sont eux heurtés au gardien monégasque Radoslaw Majecki. Une inefficacité que les Lyonnais risquent de regretter longtemps.

Car avec cette élimination, l’OL a laissé passer une occasion de remporter un premier trophée depuis 2012, date de son dernier sacre en Coupe de France, et n’a désormais plus que le championnat à jouer. Quatrième au classement, avec trois points de retard sur Lille, le club rhodanien va devoir vite évacuer cette déception et se reconcentrer sur la réception, dimanche, du Losc. En cas de nouveau revers, les coéquipiers de Memphis Depay pourraient vivre une fin de saison sans enjeu. Alors que tous les espoirs seraient permis avec victoire avant de se déplacer à Monaco la semaine suivante.