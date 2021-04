Covid-19 : le protocole sanitaire allégé en Ligue 1 et Ligue 2

Le protocole sanitaire a été allégé par la Ligue de football professionnel. L’instance a augmenté le nombre de cas positifs au Covid-19 dans un effectif permettant à un club de demander le report d’une rencontre de championnat, a appris, ce mercredi, l’AFP.

Jusqu’à maintenant, 11 cas devaient être recensés parmi la liste de 30 joueurs composant l’effectif d’un club pour solliciter le report d’un match. Ce nombre a été porté 16 cas par la LFP.

Ainsi, une équipe qui n’aurait pas au moins 15 joueurs, dont un gardien de but, négatifs au Covid-19 pourra formuler à la Commission des compétitions une demande de report. Ce réajustement est à effet immédiat et entre donc en vigueur pour la prochaine journée de Ligue 1 et Ligue 2 programmée ce week-end.

A l’approche de la fin de la saison, cette décision, adoptée en conseil d’administration, a été prise pour éviter que des rencontres ne soient reportées au-delà de la fin de la saison pour respecter l’équité alors que les enjeux sont importants dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien. La Ligue risquait également d’être confronté à un problème de calendrier avec notamment la tenue de l’Euro en juin.