Ligue 1-Ligue 2 : Avec sa marque Kipsta, Décathlon nouveau fournisseur de ballon

Kipsta à la place d’Uhlsport. Avec sa marque spécialisée dans le football, Décathlon va devenir le nouveau fournisseur de ballon de la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir de la saison 2022-2023. Un accord de partenariat, annoncé ce mercredi, a été trouvé pour une durée de cinq ans.

Décathlon et Kispta ont remporté l’appel d’offres lancé au mois de mars par la Ligue de football professionnel. «Reconnue pour son savoir-faire technologique et ses engagements qualité, Kipsta est aujourd’hui une marque dédiée 100% football. Conçus en France, les ballons premium de Kipsta disposent du label Fifa quality pro et font l’objet de tests qualité à différentes étapes de leur production», a indiqué la LFP dans un communiqué.

Le modèle du ballon qui sera utilisé sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 n’a pas encore été dévoilé, mais il pourrait être proche du ballon Fifa pro F950 actuellement commercialisé par le groupe. En attendant, Uhlsport continuera de fournir les ballons pour les cinq dernières journées et la saison prochaine.

Ce partenariat est une nouvelle étape d’envergure pour Décathlon, qui a collaboré avec plusieurs clubs de football ces dernières années. Il intervient également quelques semaines après avoir signé un partenariat avec la NBA pour une collection de produits.