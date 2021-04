Six clubs anglais annoncent leur retrait, la Superligue Européenne condamnée à disparaître ?

Alors que les critiques sont vives depuis l'officialisation par douze clubs de la création d'une Superligue Européenne, certains membres fondateurs seraient déjà sur le reculoir. Manchester City a été le premier à officiellement se retirer du projet et cinq autres ont suivi.

Après avoir été pressenti par la BBC, le retrait de Chelsea a été officialisé, de même que celui d'Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester United. Quarante huit heures après avoir vu le jour, la Superligue se voit déjà privée de six de ses douze clubs fondateurs.

«Manchester City Football Club peut confirmer qu'il a formellement lancé la procédure pour se retirer du groupe chargé de développer le projet de Superligue européenne», écrivait le premier des clubs démissionaires dans un communiqué laconique. «Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela», enchérissait Arsenal.

D'autres démissions en vue ?

La Superligue n'est pas à l'abri de voir d'autres clubs l'abandonner. Le journaliste de TV3 Xavi Torres a en effet expliqué que le FC Barcelone ne prévoit pas d'entrer dans la compétition si l'assemblée générale des socios (supporters qui détiennent une part du club) ne donne pas son accord. Une hypothèse plus que probable au vu des réactions acerbes des fans de football depuis quelques jours.

Les conséquences concrètes commencent d'ailleurs à se faire sentir. Selon The Independant, le vice-président de Manchester United aurait démissionné, et quittera ses fonctions à la fin de l'année. D'autres dirigeants seraient sous pression face aux récentes nouvelles et d'autres départs pourraient donc être officialisés dans les heures et jours à venir.

Face à ces démissions en cascade, les créateurs de la Superligue ont indiqué qu'ils allaient «reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet». Une décision qui s'apparente à une suspension.