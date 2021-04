Superligue Européenne : le patron de Liverpool s'excuse en vidéo

La mine grave, seul à l'image, le propriétaire de Liverpool fait pâle figure. Après le fiasco de la Superligue Européenne, annoncée puis suspendue en à peine 48 heures, le milliardaire John W. Henry s'est excusé dans une vidéo auprès des supporters.

Il faut dire que les fans des clubs concernés, aussi bien que les amateurs de football du monde entier, ont montré leur désapprobation face au projet qui visait à créer une ligue fermée, réservée aux plus grands clubs européens. «Je suis désolé, et je suis le seul responsable pour cette négativité des derniers jours», explique-t-il.

«Le projet n'aurait jamais été lancé sans les supporters. Nous vous avons entendus», déclare-t-il également. Mais les excuses ne concernaient pas uniquement les fans du club britannique. En effet, John W. Henry a tenu à exprimer ses regrets au coach Jurgen Klopp, au staff mais aussi aux joueurs, qui n'ont pas été consultés lors de cette décision.

De nombreux membres de l'équipe n'avaient d'ailleurs pas hésité à faire savoir leur désapprobation face à la création de la compétition. Jordan Henderson, capitaine du club, avait notamment publié une déclaration sur son compte Twitter : «nous n'aimons pas ce qui se passe, et nous ne voulons pas que cela se produise. Ceci est notre position collective. Notre engagement pour ce club et ses supporters est absolu et inconditionnel». Reste à savoir si, comme à Manchester United, des démissions seront annoncées après le fiasco.