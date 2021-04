Superligue : une grosse somme d’argent promise par l’UEFA aux clubs anglais pour se retirer du projet ?

De l’argent pour renoncer à la Superligue ? Le journal espagnol Mundo Deportivo affirme que les clubs anglais qui devaient faire partie de ce nouveau format de compétition footballistique ont finalement renoncé suite à une proposition financière de l’UEFA.

Manchester City, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Arsenal et Chelsea ont en effet annoncé ces dernières heures qu’ils se retiraient finalement du projet, alors qu’ils étaient parmi les membres fondateurs de cette formule ultra élitiste de football européen.

Selon Mundo Deportivo, la pression populaire des supporters et les nombreuses critiques qui se sont abattues sur les clubs depuis l’annonce de la Superligue n’est pas l’unique raison de leur retrait. L’UEFA, organisation qui régit le football en Europe, leur aurait en effet promis beaucoup d’argent, possiblement via une redistribution plus avantageuse des revenus qu’elle perçoit. Pour le moment, aucun montant n’a été dévoilé.

En revanche, l’offre n’aurait pas été faite aux équipes espagnoles, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Ces trois formations sont considérées comme état les principaux leaders de ce «schisme» footballistique. Florentino Perez, président du Real, est également celui de la Super league. Les clubs italiens de la Juventus Turin, du Milan AC et de l’Inter Milan deraient dans le même cas.