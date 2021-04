NBA : Joel Embiid à quelques centimètres d'inscrire le panier le plus fou de l'année (vidéo)

Le pivot de Philadelphie Joel Embiid a presque marqué le panier de l’année ce mercredi soir. Lors d’une tentative désespérée, le Camerounais aurait pu arracher une prolongation face à Phoenix.

Alors qu’il ne restait que quelques instants à jouer, l’intérieur de Philly a profité d’un lancer-franc manqué par Chris Paul pour récupérer le cuir et l’expédier en direction du panier adverse depuis sa raquette.

Joel Embiid was THIS CLOSE to sending it to OT in incredible fashion. pic.twitter.com/gw6eFGiml8

— NBA (@NBA) April 22, 2021