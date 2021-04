OM : une altercation entre Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez à l’entraînement ?

L’ambiance est tendue à Marseille. Si l’OM semble avoir retrouver une certaine sérénité sur le plan des résultats depuis l’arrivée Jorge Sampoali, la tension serait montée d’un cran cette semaine à l’entraînement entre Florian Thauvin et Alvaro Gonzalez, proches d’en venir aux mains, selon L’Equipe.

En fin de contrat avec le club olympien à l’issue de la saison, le champion du monde tricolore traînerait une certaine frustration face à son avenir incertain. S’il est ouvert à une prolongation dans la cité phocéenne, il n’a pas de nouvelles de ses dirigeants et commence à montrer de sérieux signes de crispation ces dernières semaines.

Mais ce n’est pas la seule raison de son mal-être supposé. L’ancien bastiais serait également agacé par ses changements de postes répétés depuis la prise de fonction de l'entraîneur argentin. Il aimerait en effet être fixé à un poste, notamment sur le côté droit.

Cette situation a fait naître des tensions et aurait abouti sur un accrochage entre Thauvin et Gonzalez. Le défenseur espagnol aurait répondu à des reproches de l’attaquant au cours d’un exercice et le ton serait monté entre les deux coéquipiers. Thauvin était même prêt à en découdre au point que plusieurs Olympiens mais aussi Jorge Sampaoli ont dû intervenir pour les séparer.

Florian Thauvin et les Marseillais, en course pour une place dans le Top 5 de la Ligue 1, vont devoir retrouver un peu de sérénité avant leur déplacement, ce vendredi, à Reims en ouverture de la 34e journée de championnat.