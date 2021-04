Usman-Masvidal 2, UFC 261 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La revanche entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal se disputera lors de l’UFC 261 dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 avril. Voici le programme TV complet.

C’est une soirée très étoilée qui aura lieu à Jacksonville (Floride) : le grand retour du public autour des octogones MMA de l’UFC pour trois ceintures en jeu. Et le plus attendu des combats sera celui entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal.

Lors de leur première confrontation, le Nigérian s’était imposé à l’unanimité face au «bad boy» de la discipline confirmant son invincibilité depuis son deuxième combat en carrière.

La soirée verra également la championne en titre des poids pailles Zhang Weili être opposée à l’ancienne championne Rose Namajunas, ainsi que la championne en titre Valentina Shevchenko affronter l’ancienne championne Jessica Andrade pour la ceinture poids mouches féminins.

Les combats

Kamaru Usman-Jorge Masvidal (poids moyens hommes)



Zhang Weili-Rose Namajunas (poids pailles féminins)



Valentina Shevchenko-Jessica Andrade (poids mouches féminins)



Uriah Hall - Chris Weidman (poids moyens hommes)



Anthony Smith - Jimmy Crut (poids légers)

Le programme TV

UFC 261



Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 avril



A partir de 3h sur RMC Sport 2