Grand Prix de St. Petersburg d’IndyCar : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le Grand Prix de St. Petersburg, 2e manche de la saison, aura lieu ce dimanche 25 avril. La course sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h30 sur Canal+ Sport.

Une semaine après avoir découvert l’IndyCar, avec une 10e place au Grand Prix d’Alabama, Romain Grosjean a rendez-vous en Floride sur le circuit urbain de St. Petersburg. «Ce week-end, je me suis amusé comme je ne l’avais pas fait depuis bien longtemps, s'était-il félicité. Le soutien des fans et des autres pilotes a été incroyable. En route maintenant pour St Pete, où il y a encore beaucoup à apprendre.»

Et le «rookie» français va tenter de s’illustrer sur un tracé qui a réussi à Simon Pagenaud par le passé. Le pilote tricolore, 12e la semaine dernière, a terminé à la 2e place à deux reprises en 2016 et 2017. Et il espère faire aussi bien au volant de sa monoplace lors de ce Grand Prix présenté comme le «Monaco» de l’IndyCar.

Troisième et dernier Français engagé cette saison, Sébastien Bourdais pourrait lui aussi tirer son épingle du jeu. Comme il y a une semaine à Barber. Parti en 16e position, le Sarthois a effectué une belle remontée pour terminer à la 5e place. Et Sébastien Bourdais a déjà brillé dans les rues de St. Petersburg avec deux succès en 2017 et 2018. Sans deux sans trois ?