Liège-Bastogne-Liège 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Julian Alaphilippe sur sa lancée ? Quatre jours après sa 3e victoire sur la Flèche Wallonne, le champion du monde tricolore va tenter de récidiver, ce dimanche, sur Liège-Bastogne-Liège, qui sera à suivre à partir de 13h25 sur Eurosport 2 et de 15h35 sur France 3. Une course qui se refuse toujours à lui.

En octobre dernier, une semaine après s’être paré du maillot arc-en-ciel, «Alaf» pensait avoir triomphé sur la Doyenne. Dans un sprint enlevé, il avait levé les bras à une dizaine de mètres de l’arrivée pour fêter sa victoire. Mais il n’avait pas vu Primoz Roglic revenir et lui souffler la victoire d’une demi-roue.

Pas de regrets toutefois pour le coureur français. Quelques minutes après l’arrivée, il avait été déclassé à la 5e place pour un écart dans l’explication finale. Plus six de mois plus tard, il a une revanche à prendre sur le mythique classique belge. Et il prendra le départ avec l’ambition de succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 1980.

«L’un des deux objectifs est atteint, avait-il confié, mercredi, après son succès. Mon bilan des Ardennaises sera positif, quoi qu’il arrive sur la Doyenne. La confiance est là pour dimanche.»

Mais comme sur la Flèche Wallonne, Julian Alphilippe devra encore batailler. Privé de la victoire pour quelques mètres au sommet du Mur de Huy, Primoz Roglic sera un sérieux candidat à sa propre succession. Tout comme Alejandro Valverde, quadruple vainqueur du Monument (2006, 2008, 2015, 2017).

Tadej Pogacar Richard Carapaz, Marc Hirschi, Warren Barguil ou encore Jakob Fuglsang, sacré en 2019, auront également leur mot à dire pour une dernière explication sur les classiques ardennaises qui promet d’être mouvementée.